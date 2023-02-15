15 Февраля 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

США перехватили четыре российских самолета у берегов Аляски

Американские военные перехватили четыре российских самолета, появившихся накануне вблизи Аляски. При этом Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) США подчеркнуло, что российская миссия не была опасной или провокационной, а самолеты не представляли угрозы.

В опознавательную зону ПВО Аляски вошли два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 (Bear-H по классификации НАТО) и два истребителя Су-35 (Flanker-E)

ПВО на Аляске служит буфером раннего предупреждения для Северной Америки. В NORAD заявили, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Америки или Канады.

"Эта российская деятельность в североамериканской зоне ПВО происходит регулярно и не рассматривается как угроза или провокация", — заявили в NORAD.

Теги: сша, ту-95, су-35, истребитель, аляска, пво



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