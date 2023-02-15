ВСУ расстреляли врачей, ехавших спасать раненых, - советник врио главы ДНР

Украинские войска расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили", - сказал ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По словам Гагина, попытки ВСУ нанести удары по медикам не единичны, аналогичные случаи были зафиксированы и на других участках фронта. Корректировка, как уточнил советник, как правило, ведется при помощи квадрокоптеров.