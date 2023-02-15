15 Февраля 2023
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-службе собрания депутатов Миасса

Глава Миасса уходит в отставку

Глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мной принято решение сложить полномочия главы округа. Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий. Мою позицию поддержал губернатор региона Алексей Текслер, за что я ему благодарен", - написал он.

Глава Миасса сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы.

Напомним, Григорий Тонких был избран главой Миасса в сентябре 2018 года. Нового руководителя смогли избрать только со второй попытки. По итогам первого конкурса до голосования были допущены экс-директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и директор муниципального учреждения "Комитет по делам молодежи" Данила Михеев. Однако депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

Теги: Григорий Тогнких, отставка,



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