15 Февраля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: lobal Look Press/Markiian Lyseiko/zumapress.com

Минобороны РФ сообщило о прорыве линии обороны украинских войск в ЛНР

Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории ЛНР, сообщило Минобороны РФ.

"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. В МО отметили, что вторая линия обороны противника пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой.

Для прикрытия отхода ВСУ дистанционно заминировали брошенные позиции противопехотными минами образца НАТО, но российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление, сообщили в ведомстве.

Ранее врио главы республики Леонид Пасечник заявлял, что ситуация на линии фронта в ЛНР очень сложная. По его словам, украинская армия "скапливает там достаточные резервы, достаточные силы для того, чтобы контратаковать, вернуть утраченные территории".

Теги: лнр, прорыв линии обороны, минобороны рф



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