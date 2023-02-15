15 Февраля 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

В Госдуме осудили возможную отмену на Украине Дня Победы

Депутат Госдумы Нина Останина осудила возможную отмену на Украине Дня Победы. Политик высказалась в своем Telegram-канале.

"Что тут можно сказать? Когда дремучий национализм, а, вообще-то, самый настоящий нацизм застилает глаза, то исчезают и настоящая женственность, и настоящая мужественность. Остаются только подделки и суррогаты, которые, к слову сказать, с огромным трудом, медленно, но верно, изживаем из себя и мы", - написала Останина.

Напомним, соответствующий документ внесен в Верховную раду. Предлагается вместо Международного женского дня (8 марта) установить новый государственный праздник и официальный выходной – День украинской женщины (25 февраля). Если изменения утвердят, на Украине перестанут праздновать также Дня труда (1 мая) и День Победы (9 мая), вместо этого предлагается отмечать только День памяти и примирения (8 мая), но при этом не объявлять эту дату выходным днем.

Теги: Нина Останина, депутат, День Победы



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