Религиозная атрибутика: Москва совершенствует сервис для туристов из мусульманских стран

Туристический сектор Москвы совершенствуется, рассчитывая на прием туристов из мусульманских стран.

В расчет идут их запоросы на религиозную атрибутику в отелях и халяльную кухню. Как сообщила начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму города Юлия Сюндюкова, в Катаре состоялась первая выездная презентация Москвы для местных турфирм после успешного опыта таких мероприятий в других странах Персидского залива.

"Сейчас коллеги в комитете проводят колоссальную работу в части работы именно с мусульманским рынком, с рынком Ближнего Востока, чтобы мы могли предложить не только халяльную кухню в ресторанах и кафе, но и особые услуги в отелях, начиная с мелочей, например, наличия молельных ковриков и Коранов, и заканчивая указателями. По этой части нам есть чему учиться и куда расти, думаю, мы будем работать и развивать это направление", - сказала Сюндюкова.

Отмечается, что среди иностранных туристов, в числе которых и приезжие с Ближнего Востока, начинает пользоваться популярностью предлагаемая комитетом программа "Москва+" с дополнительными поездками в другие города России. Так, для мусульманских туристов по этой программе организовываются туры в Казань или в Чечню, сообщает РИА "Новости".