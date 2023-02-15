15 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Росбанк

СМИ: Евросоюз может ввести санкции против банка "Тинькофф" и "Росбанка"

Европейский союз изучает возможность введения антироссийских санкций в отношении "Росбанка", банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета ограничений.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта санкций, Евросоюз также может предписать банкам предоставлять информацию об активах Центробанка России. Неизвестно, каких финансовых организаций затронет возможное предписание.

Также Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под ограничениями. За непредоставление требуемой информации может грозить штраф до €50 тыс. для физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

По данным агентства, россиянам могут занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

Как сообщалось ранее, ЕС планирует ввести ограничения против "Альфа-банка". Также рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, используемых для строительства.

Теги: санкции, евросоюз, Тинькофф, Росбанк, ФНБ



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