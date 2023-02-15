КПРФ: Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым

Российский видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о прошедшей ранее встрече главы государства Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Денис Парфенов от КПРФ.

"Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщает, что национальный видеохостинг Rutube, призванный стать альтернативой тамошнему YouTube, отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Это как называть? Бунт и восстание железных машин? Кто следующий?", - заявил парламентарий.

Напомним, 13 февраля Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития страны.