15 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

КПРФ: Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым

Российский видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о прошедшей ранее встрече главы государства Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Денис Парфенов от КПРФ.

"Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщает, что национальный видеохостинг Rutube, призванный стать альтернативой тамошнему YouTube, отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Это как называть? Бунт и восстание железных машин? Кто следующий?", - заявил парламентарий.

Напомним, 13 февраля Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития страны.

Теги: КПРФ, Rutube, Путин, Зюганов



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Ранее 14.02.2023 00:00 Мск Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию


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