В новых регионах ускорят переход на пенсионный возраст

Переход на российский пенсионный возраст на новых территориях, вопреки первоначальным планам кабмина РФ, произойдет не через 10, а менее чем через 5 лет.

Это следует из финального текста закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области", который приняла Госдума сразу во втором и в третьем чтениях 14 февраля.

Согласно законодательству Украины, которое действовало в Херсонской и Запорожской областях, возраст выхода на заслуженный отдых составляет 60 лет для мужчин и женщин при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В России закон о пенсионной реформе предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 году возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.

Законопроект российского правительства был внесен на рассмотрение Думы 27 января. Изначальная версия документа предполагала сохранение прежнего возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032 года в соответствии с законодательством, действующим на новых территориях, было обещано установить переходный период.

Как напомнил проректор Финансового университета Александр Сафонов, в России в 2018 году был установлен 10-летний переходный период для повышения пенсионного возраста – он длится с 2019 по 2028 год. "Мы уже прошли четыре года из этого периода, а новые регионы – нет, поэтому справедливо установить для них такой же, 10-летний, срок – до 2032 года", - сообщил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что необходимо, чтобы люди, которые переходят в правовое поле России, имели возможность постепенного перехода.

Теперь переходный период до 2032 года в поправках не фигурирует. Право на выплаты, согласно тексту закона, наступает для граждан, "которые в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года достигнут возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (по возрасту) в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", сообщают "Ведомости".