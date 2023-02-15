15 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Титов: бизнес-омбудсменом должен стать имевший дело с уголовным преследованием

Следующим бизнес-омбудсменом в России должен стать бизнесмен, который имел дело с уголовным преследованием и нанимал юристов для защиты прав в суде.

Об этом сообщил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов. "Координировать защиту предпринимателей должен именно предприниматель. <...> Возглавлять институт должен человек, который знает, что такое преследование, не в теории, а на практике. Против которого и уголовные дела возбуждались, и который сам нанимал юристов и ходил в суды, защищая свои интересы», — сказал омбудсмен.

Титов не одобрил предложение расширить полномочия бизнес-омбудсмена до "уровня Счетной палаты", отметив, что это "за рамками рационального видения ситуации". Он считает, что достаточно возможности уполномоченных участвовать в судебном процессе, что на данный момент уже реализуется. "Больше 800 раз наши коллеги отстаивали права бизнесменов в судебных заседаниях", — отметил он, сообщает РБК.

Ранее Титов прокомментировал включение его Великобританией в санкционный список.

Теги: Титов, бизнес-омбудсмен



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