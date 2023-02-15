В России могут запустить всеобщую ипотеку под 5%

В России предложено запустить ипотечное кредитование на новостройки под 5% — без использования бюджетных средств.

Соответствующие рекомендации направлены в Минстрой, Банк России и правительство от комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Ожидается, что ЦБ РФ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%.

Как считает регулятор, льготные программы кредитования должны носить адресный характер, а не всеобщий. Выдача большого объема таких кредитов широким категориям россиян означает необходимость поддержания более высокой ключевой ставки и меньшую доступность других займов.

По словам экспертов, предложенная мера приведет к росту спроса на 20% и увеличению доступности жилья, сообщают "Известия".

Ранее Центробанка РФ заявил, что будет бороться с рискованными схемами обхода требований к финансированию долевого строительства.