Минфин РФ предложил одобрить расчеты через платежные системы из дружественных стран

Министерство финансов России провело опрос среди крупнейших отечественных бизнесменов по поводу их интереса к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник, предложение распространено от имени директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. К его письму прикреплен текст проекта указа президента РФ, которым предполагается снятие ограничений на оплату с помощью электронных средств платежа иностранных провайдеров из дружественных стран.

Отмечается, что у бизнес-сообщества появилась потребность снятия ограничений: его представители считают, что с учетом складывающейся международной практики электронной торговли российское валютное законодательство ставит участников внешнеторговой деятельности в неравные условия с нерезидентами.

Как ожидается, резидентам разрешат переводить иностранную валюту нерезидентам, физлицам и юрлицам, через электронный кошелек без открытия счета, если поставщик платежных услуг из Евразийского экономического союза или списка дружественных стран.

С 2021 года проводить оплату с помощью иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено.