15 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Поставкам гражданских самолетов Ту-214 для авиакомпаний может помешать рост гособоронзаказа

В России промышленные предприятия находятся "в стрессе" из-за необходимости выполнять гособоронзаказ.

Как сообщил гендиректор компании "Авиасистемы" (занимается материально-техническим обеспечением эксплуатации самолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200 и других самолетов) Дмитрий Хоружик, сейчас поставщикам комплектующих "совсем не до самолета Ту-214". Так, арзамасское предприятие "Темп-Авиа" (Нижегородская область) и мичуринский завод "Прогресс" (Тамбовская область) готовы выполнить заказ на датчики линейных ускорений для систем Ту-214 только в конце 2025 года. "Все вы понимаете, на какие изделия эти датчики уходят, и они будут туда уходить. Поэтому промышленность сейчас находится в стрессе по гособоронзаказу", — сказал он.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Объединенной авиастроительной корпорации, в планах поставок Ту-214 нет изменений, прорабатывается возможность выпуска до 20 таких лайнеров в год. "Сейчас на Казанском авиазаводе запущено в производство четыре машины, это первая партия. Осуществляется выпуск деталей, отдельных узлов, агрегатов планера. В дальнейшем в производство будут запущены параллельно несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков", — отметил он.

Источник агентства не стал комментировать заявление Хоружика о "стрессе" промышленности из-за роста гособоронзаказа.

Теги: авиация, Ту-214, самолеты, гособоронзаказ, спецоперация



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