15 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото:Википедия

Правительство утвердило проекты по передаче самолетов "Авроре"

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении паспортов двух инвестиционных проектов по строительству и передаче в лизинг воздушных судов.

Как следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации, в рамках первого проекта в 2023-2025 годах планируется купить у российского производителя 86 вертолетов и передать их в лизинг российским авиакомпаниям. На это Фондом национального благосостояния выделено около 44,5 млрд руб.

В рамках второго проекта для передачи в лизинг авиакомпании "Аврора" на предприятиях будут построены восемь самолетов SSJ-NEW, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3. На реализацию проекта выделят около 55 млрд руб. Из них 49,5 млрд рублей будет выделено из Фонда национального благосостояния, а оставшиеся 5,5 млрд руб. привлекут привлечены в виде заемных средств.

Производство лайнеров будет вестись с 2023 по 2026 год, а их передача авиакомпании и ввод эксплуатацию начнется уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.

Теги: авиация, самолеты, Аврора



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