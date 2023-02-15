В Минобороны ответили на вопрос об отмене указа о мобилизации

В России указ о частичной мобилизации не отменен, чтобы сохранить социальные гарантии мобилизованных, сообщил в Telegram депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук.

Он опубликовал ответ на свой запрос от военного ведомства. Отмечается, что если указ утратит силу до окончания специальной военной операции, мобилизованные россияне и члены их семей лишатся дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных кабмином и высшими должностными лицами регионов страны.

Также в ответе Минобороны России говорится, мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом на военную службу, завершены 28 октября прошлого года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о новой волне мобилизации в России.