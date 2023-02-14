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Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге отравились пять клиентов второго филиала "У Аро"

Пять клиентов второго филиала закусочной "У Аро" заразились острой кишечной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

На этот раз пострадали посетители закусочной на ул. Волгоградская, 190Б/2. Сообщается, что у пострадавших, среди которых трое подростков, повышенная температура, рвота и понос. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа.

Роспотребнадзор выявил в закусочной многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. У одного из сотрудников также, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Работу предприятия по решению суда запретили на 90 суток. Расследование продолжается.

Три недели назад аналогичный инцидент произошел в закусочной "У Аро" по ул. Декабристов. Напомним, что после посещения данного заведения острой кишечной инфекцией заболели 15 человек. Позже их число выросло до 16. Всего были госпитализированы 11 пострадавших, а среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова.

После этого закусочную проверил Роспотребнадзор и нашел там множество нарушений. Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, со свининой и хот-дог в лаваше) и ее компонентах (нарезанные овощи) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По итогам проверки Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности заведения "У Аро" на улице Декабристов на 90 суток.Решение остается в силе, закусочная не работает.

10 февраля 2023 года решением суда ИП Бадалян привлечена к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

По завершении надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет оказана правовая помощь всем пострадавшим для взыскания материального и морального ущерба.

Теги: У Аро, отравление, кишечная инфекция



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