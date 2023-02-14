15 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

В акватории Каспийского моря произошло землетрясение

В акватории Каспийского моря произошло землетрясение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В ведомстве со ссылкой на сейсмостанцию РАН сообщают, что сейсмособытие магнитудой 3,7 произошло в 19.42, в акватории Каспийского моря на удалении 25 км от берега, на глубине два километра.

Жалоб и звонков от населения не поступало.

Днем ранее сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с островом Симушир (средняя группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,6. По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. Подземные толчки на острове Итуруп (близлежащий остров с населением) не ощущались. В выходные Два землетрясения интервалом в 14 минут произошли в Грузии.

Напомним, мощные землетрясения произошли 6 февраля в Турции, было зарегистрировано как минимум два толчка магнитудой 7,7. В результате погибли более 35 тыс. человек. В стране был объявлен траур до 12 февраля. Разрушительный удар пришелся и на территорию Сирии, там погибли более 8,5 тыс. человек. Толчки также ощущались на территории Израиля, Ирака, Кипра, Ливана, Грузии, России и Гренландии.

Теги: землетрясение, Каспийское море, сейсмособытие



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