15 Февраля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Страны НАТО израсходовали большую часть своих военных запасов

Страны НАТО, оказывая военную помощь Украине значительно израсходовали имеющиеся у них военные запасы. Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам Джейми Ши в эфире телеканала Sky News.

По его словам, сейчас перед альянсом стоит задача как можно скорее решить возникшую проблему. НАТО пытается убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции. По словам Ши, "это будет непросто", однако работа на этом направлении активно ведется.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг только что посетил Южную Корею и Японию, где просил об увеличении поставок. Пока мы наращиваем производство, мы могли бы временно восполнить дефицит, если бы убедили некоторые из в целом прозападных стран, не входящих в НАТО, предоставить нам нужные боеприпасы", - цитирует его ТАСС.

Теги: НАТО, военные запасы, помощь Украине, оружие



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