Число погибших при землетрясении в Турции превысило 35 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре заявил, что число погибших во время землетрясений составило 35 418 человек, сообщает ТАСС.

"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции будет продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний выживший.

Напомним, ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия.