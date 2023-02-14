14 Февраля 2023
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Фото: Министерство обороны Дании

В Госдуму внесен проект обращения к ООН о расследовании подрыва "Северного потока"

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение парламента проект обращения к Совету Безопасности ООН с предложением "о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море".

Документ опубликован в электронной базе Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы проекта ссылаются на результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша, которые свидетельствуют о факте совершения военными США и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море.

"Администрация Дж.Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии", - говорится в документе.

Комитет предлагает рассмотреть проект обращения на заседании Госдумы 16 февраля.

Теги: ООН, Северный поток, расследование, обращение



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