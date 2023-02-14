14 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

"Люди погибают за Родину, а не за бюрократов": Пригожин о патриотизме

Люди должны защищать свою Родину, а не интересы бюрократов-функционеров, отдающих приказы из загородных клубов. Такое мнение высказал бизнесмен Евгений Пригожин.

При этом предприниматель подчеркнул, что своей Родиной считает место, где родились его отец, дед и прадед.

«Родина — это земля, в которой захоронены кости предков, где тысячу лет назад возник наш язык. У этой Родины есть история, которую мы чтим. Безусловно, в разные периоды Родина окаймлена условными территориальными границами», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Однако на просторах Родины существует группа бюрократических элит, которые контролируют жизни людей исключительно в собственных интересах. Именно они отправляют героев, сражающихся за свою страну, бездумно погибать, констатировал Пригожин.

Теги: евгений пригожин, патриотизм, бюрократы,



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