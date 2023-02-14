Молдавия открыла воздушное пространство

Воздушное пространство Республики Молдова вновь открыто, сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

Судя по сообщению ведомства, воздушное пространство страны было закрыто около трех часов. Сейчас оно открыто. В ведомстве пообещали позже дать более подробную информацию. При этом о закрытии неба стало известно из сообщения нацперевозчика Air Moldova, власти молчали о ситуации.

По данным ряда молдавских СМИ, причиной закрытия воздушного пространства мог стать залетевший на территорию Молдавии неопознанный беспилотник. Подтверждения этой информации пока нет.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о готовящемся госперевороте, в котором, якобы, участвует Россия. Она призвала парламент усилить полномочия спецслужб. Также она обвинила в провокациях оппозицию. При этом правительство страны ушло в отставку, проработав всего полтора года.