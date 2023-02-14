В Челябинской области в 2023 году откроют шесть библиотек нового поколения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Международный день дарения книг посетил Публичную библиотеку, где ознакомился с передовым опытом работы организации и проектами ее развития, а также передал книги из личной коллекции.

"Рад, что наша областная библиотека развивается активно, количество посещений увеличивается, библиотека занимается современными подходами - работает в цифровой среде. Проводится много мероприятий. Современная библиотека - это не только место, где выдают, получают и читают книги. Это место, где проходят образовательные, культурные, творческие мероприятия, такой центр притяжения культурной и образовательной жизни", - отметил глава области.

В этом году Публичная библиотека отмечает 125 лет со дня основания. В учреждении реализуются крупные библиотечные проекты, такие как Южно-Уральская книжная ярмарка, Библионочь, "Встречное движение" и другие, проводятся просветительские мероприятия, а также ведется активная исследовательская и просветительская деятельность в области краеведения.

"В прошлом году Челябинская областная универсальная научная библиотека реализовала рекордное число просветительских мероприятий – более шестисот. Одно из таких ярких событий – первый фестиваль "ЭтНОчь", посвященный многообразию культур и народов региона и всей страны. Его посетили около 2 тысяч человек и посмотрели онлайн 400 зрителей", - рассказала директор библиотеки Наталья Диская.

Публичная библиотека является проектным офисом по реализации нацпроекта "Культура" в Челябинской области в части модернизации библиотек и оцифровки книжных памятников.

Алексей Текслер отметил, что в регионе активно развивается библиотечное сообщество. "В Челябинской области более 800 библиотек. Мы вводим современные форматы – "модельные библиотеки". За три года в регионе появилась 31 модельная библиотека. А в этом году откроется еще шесть", - подчеркнул он.

19 библиотек нового поколения были модернизированы за счет федерального бюджета. На эти цели было привлечено 120 млн рублей. Еще 12 библиотек – за счет средств областного бюджета. На их модернизацию было выделено 70,7 млн средств. В 2023 году в регионе появится шесть библиотек нового поколения: три – за счет федерального бюджета и три – за счет областных средств.

"Благодаря нацпроекту, меняется отношение к библиотекам, понимание того, что есть библиотека сегодня. И мы видим, что проект не просто продолжается, он наращивает объемы, динамично развивается. И вскоре мы сможем оценить его очередные результаты: новые модельные библиотеки в муниципалитетах-победителях грантового конкурса в 2023 году", – рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

За счет федеральных средств будут модернизированы Центральная библиотека Агаповского района, Детская библиотека № 2 имени А. Б. Горской в Челябинске и Детская библиотека – филиал № 6 Усть-Катавского городского округа. Областные средства выделены на модернизацию Центральной районной библиотеки Еманжелинского района, Центральной районной библиотеки Брединского района и Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в Челябинске.