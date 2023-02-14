Доходы свердловских депутатов планируют перестать публиковать

Депутаты городских дум Свердловской области и Законодательного собрания в скором времени могут перестать публиковать свои доходы.

Соответствующий законопроект уже внесен в ЗакСО. Согласно ему, обнародовать будут только общую статистику о декларациях депутатов – сколько их было подано, сколько не подано, были ли в них нарушения. Но сами сведения о доходах парламентариев, их недвижимости и прочем публиковать перестанут. Проект закона могут принять на ближайшем заседании заксобрания, которое запланировано на 21-22 февраля.

Если народные избранники его поддержат, а затем одобрит свердловский губернатор, то поправки вступят в силу уже с 1 марта 2023 года. В пояснительной записке сказано, что данный законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Напомним, что с 1 марта депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации перестанут публиковать декларации о своих доходах. Наблюдатели задаются вопросом: когда уже от россиян засекретят личности самих депутатов?