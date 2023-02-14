В Челябинске юридические фирмы в объявлениях об услугах списания долгов называли себя "Командой Текслера"

В Челябинске УФАС выдало предупреждение юридическим компаниям за объявления об услугах банкротства и списания долгов с наименованием "Команда Текслера", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Юридические организации создавали у потребителей ложное впечатление об их взаимодействии с губернатором Челябинской области. Компании "Начало" и "Простое решение" должны в оперативные сроки прекратить распространять данную информацию. если они не исполнят предупреждение, в отношении них будет возбуждено антимонопольное дело.

В объявлении были казаны и другие юридические компании, но телефонные номера, обозначенные рядом с каждой организацией, принадлежат исключительно компании "Начало".

Напомним, в декабре прошлого года УФАС добилось прекращения распространение рекламы о кредитной амнистии для граждан с изображением губернатора. Реклама распространялась на сайте одного из интернет-СМИ. Данный рекламный баннер вел на интернет-страницу хозяйствующего субъекта, предлагающего платные услуги по списанию кредитов и долгов. По факту рекламы возбуждено дело. В УФАС считают, что такая реклама могла ввести в заблуждение потребителей.