14 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: car72.ru

В небе над китайской провинцией Хэйлунцзян, граничащей с РФ, заметили светящиеся шары

Жители северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров. Об пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

По словам очевидцев, они заметили связку неких быстро летящих объектов. Шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, — поочередно гасли.

Сотрудники Метеобюро не смогли объяснить феномен. Канцелярия ПВО сообщила, что никаких учений в этом районе не проводилось.

Как сообщало Накануне.RU, после появления аэростатов над Северной Америкой, о неизвестных объектах вблизи своих границ заговорили и в КНР. Сначала китайские соцсети заполнили панические сообщения о "большой черной рыбе", находящейся неподалеку от Пекина, а вскоре у границ Поднебесной появился и неопознанный летающий объект.

Теги: китай, светящиеся шары, летающие объекты



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