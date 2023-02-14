В Тюмени торговцы "паленой" водкой получили реальные сроки за отравление человека

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погиб человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.



Калининский районный суд Тюмени осудил двух местных жителей в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ноябре 2021 года осужденный приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь в количестве не менее двух коробок обвиняемый сбыл соучастнице для дальнейшей реализации в продуктовом магазине последней. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть тюменки.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок два года восемь месяцев подсудимой и два года шесть месяцев подсудимому. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.