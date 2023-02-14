14 Февраля 2023
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Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В Югре на Приобском месторождении погиб рабочий

В Югре на Приобском месторождении погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел 9 февраля, во время проведения работ по опрессовке скважины. Бурильщик 1983 года получил несовместимую с жизнью травму. Его ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением.

Во время следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности и обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объекте. В качестве максимального наказания санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Теги: уголовное дело, Приобское месторождение, рабочий



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