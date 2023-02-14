Комитет ЗакСО одобрил сокращение депутатов-списочников в гордуме Екатеринбурга

Комитет законодательного собрания Свердловской области одобрил поправки в региональной Избирательный кодекс. Согласно ему, в гордуме Екатеринбурга сокращается количество мест для депутатов-списочников с 18 до 10. В обратную сторону вырастет число мест по одномандатным округам - с 18 до 25.

По словам депутата Дмитрия Сергина, половину списка точно займет "Единая Россия", пока остальные места будут разделены между партиями. По мнению депутатов, вопрос еще требует обсуждения.

Сегодня законопроект прошел только предварительное рассмотрение. Окончательное решение будет принято на заседании областного заксобрания 21 февраля.