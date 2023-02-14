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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Патриарх поблагодарил Госдуму за принятие законов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Патриарх Кирилл поблагодарил Госдуму за то, что она приняла законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн.
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"В Госдуму поступила благодарность патриарха Московского и всея Руси Кирилла на имя председателя Вячеслава Володина в связи с принятием наших законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды. Такая оценка стоит дорогого. Очень рассчитываю, что наши инициативы действительно помогут защитить традиционные российские ценности", - написал Хинштейн.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры. При этом законодатели сочли преждевременной уголовную ответственность за такое преступление.

Теги: Патриарх Кирилл, Александр Хинштейн, ЛГБТ-пропаганда



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