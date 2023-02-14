14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга судят за вандализм из-за несогласия с проведением СВО

Житель Екатеринбурга готовится предстать перед судом за вандализм. Так он выражал свое несогласие с проведением СВО.
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Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде уральской столицы, мужчина хотел дискредитировать действия органов власти РФ. По версии следствия, будучи несогласным с проводимой специальной военной операцией, он взял баллон с краской и нанес на стену киоска и ряд зданий в Кировском районе города несколько надписей.

По материалам дела, они представляли из себя оскорбления в адрес действующего президента России Владимира Путина. Согласно заключению эксперта, надписи содержали "значения унизительной оценки адресата" и "лингвистические признаки неприличной формы".

Итогом стало уголовное дело о вандализме, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти. Заседание, на котором его рассмотрит суд, назначено на 22 февраля.

Теги: вандал, СВО, суд, Екатеринбург



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