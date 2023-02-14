Молдавия закрыла свое воздушное пространство

Власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны без объяснения причин. Об этом сообщил национальный перевозчик Air Moldova в своем заявлении. В нем говорится, что закрытие воздуха временное.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках госпереворота в стране и обвинила в этом Москву. Санду призвала парламент Молдавии наделить спецслужбы страны большими полномочиями. Также досталось и оппозиции.

При этом в стране сейчас политический кризис: правительство полным составом ушло в отставку, заявив об отсутствии у него доверия со стороны населения.