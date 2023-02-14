В коалицию по поставкам танков Leopard Киеву вошли восемь стран

В коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его словам, в коалицию вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что помимо танков Leopard 2 Германия поставит Украине и партию устаревших Leopard 1, их предполагается взять из собственных резервов ФРГ.