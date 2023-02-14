В Подмосковье электричка затормозила в миллиметре от коляски с младенцем

В Подмосковье машинист электрички и его помощник смогли остановить поезд перед выкатившейся на ж/д пути детской коляской с четырехмесячным ребенком.

ЧП произошло на станции "Заря" в Балашихе. Машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов, подъезжая к платформе, увидели, что по направлению к ж/д путям катится детская коляска.

"Машинист применил экстренное торможение еще до того, как она упала на рельсы. Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребёнок не пострадал", - сообщили в пресс-службе РЖД.