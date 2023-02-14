14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 6-ой больнице Екатеринбурга медики начнут получать молоко и отпуска за вредность

Медикам "Центральной городской клинической больницы № 6" в Екатеринбурге приходилось работать опасных для себя условиях, при этом не получая полагающихся доплат и отпусков. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, проверка показала, что в лечебном учреждении игнорировался фактор работы медперсонала и других работников на местах, оказывающий вредное (опасное) воздействие на организм. Из-за этого сотрудники не получали доплаты к зарплате за работу во вредных условиях, не могли рассчитывать на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск и право на получение специальных жиров (молока). Все это является нарушением требований законодательства.

Главврачу ГБУЗ Свердловской области "Центральная городская клиническая больница № 6" прокуратура внесла представление, после чего в больнице провели специальную оценку условий труда. В результате, 96 сотрудникам медучреждения произвели доплату на сумму свыше 71 тыс. рублей и стали выдавать молоко. С ними также заключили дополнительные соглашения о предоставлении дополнительной недели отпуска.

Теги: горбольница, Екатеринбург, медик, условия труда, прокуратура



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