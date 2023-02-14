В Нижневартовске бесчинствуют бродячие собаки: кидаются сворой, громят остановки

Жители Нижневартовска жалуются на стаи бездомных собак, бесчинствующих в городе, передает корреспондент .Накануне.RU

Telegram-канал "ЧП в Нижневартовске" сообщает, что бездомные животные разнесли остановку напротив техникума. На фотографии, опубликованной каналом, видно, что остановка завалена мусором и картоном.

Также жители города в соцсетях пожаловались на нападение стаи из пяти собак, на ул. 60 лет Октября, 51.

На условиях анонимности интернет-пользователь сообщил, что животные кидаются всей сворой.

Ветслужба Югры сообщила, что сегодня по адресу выедет служба отлова.

"В случае выявления агрессивных животных, жители города могут подать заявку на отлов: в ЕДДС по : 112, в оперативно-информационный отдел депЖКХ по: 8 (3466) 41-69-63, а также через ГИС "Единая информационная база домашних животных и животных без владельцев" в разделе "Заявки на отлов", - говорится в сообщении.

В администрации Нижневартовска не смогли оперативно прокомментировать участившиеся жалобы на бездомных собак. В отделе координации деятельности СМИ не ответили на звонок корреспондента.

Между тем, глава города Дмитрий Кощенко продолжает рассказывать об успехах в формировании "комфортной городской среды". Сегодня он принял участие в марафоне "Муниципальный диалог", в котором приняли участие представители всех муниципалитетов России, мероприятие открывал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.