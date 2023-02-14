Майнер организовал ферму в бане и сгорел, когда начался пожар

14 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Майнер организовал ферму в бане и сгорел, когда начался пожар

В Шелеховском районе Иркутской области во время работы сгорел майнер. Пожар начался в ночь с 13 на 14 февраля в селе Введенщина.

Майнинговая ферма располагалась на веранде бани частного дома. Когда пожарные прибыли на место ЧП, здание уже полностью было охвачено огнем, пламя перешло на легковой автомобиль, припаркованный во дворе.

На территории спасатели нашли травмированного мужчину с ожогами лица и руки, но он отказался от госпитализации. При разборе обрушившихся конструкций был найден погибший.

Эксперты считают, что майнинговая ферма стала причиной пожара. По их данным, накануне владелец привез и подключил еще несколько секций оборудования. Пострадавший ночью услышал звуки пожарной сигнализации, увидел дым и выбрался из горящего дома.

"Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину фермы, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил выйти обычным путем, хотя уже был отрезан от выхода дымом и огнем", - сообщили в МЧС.

В Иркутской области одни из самых низких энерготарифов в стране, что привлекает значительное число майнеров, которые оборудуют в регионе свои фермы.

Теги: майнер, пожар, баня, ферма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети