Майнер организовал ферму в бане и сгорел, когда начался пожар

В Шелеховском районе Иркутской области во время работы сгорел майнер. Пожар начался в ночь с 13 на 14 февраля в селе Введенщина.

Майнинговая ферма располагалась на веранде бани частного дома. Когда пожарные прибыли на место ЧП, здание уже полностью было охвачено огнем, пламя перешло на легковой автомобиль, припаркованный во дворе.

На территории спасатели нашли травмированного мужчину с ожогами лица и руки, но он отказался от госпитализации. При разборе обрушившихся конструкций был найден погибший.

Эксперты считают, что майнинговая ферма стала причиной пожара. По их данным, накануне владелец привез и подключил еще несколько секций оборудования. Пострадавший ночью услышал звуки пожарной сигнализации, увидел дым и выбрался из горящего дома.

"Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину фермы, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил выйти обычным путем, хотя уже был отрезан от выхода дымом и огнем", - сообщили в МЧС.

В Иркутской области одни из самых низких энерготарифов в стране, что привлекает значительное число майнеров, которые оборудуют в регионе свои фермы.