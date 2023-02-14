14 Февраля 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: www.president.kg

Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета.

Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения.

13 февраля Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщает РИА Новости.

В 2020 году суд в Бишкеке приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Бывший глава государства был осужден за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

27 июня 2019 года депутаты лишили экс-главу Киргизии неприкосновенности. В августе того же года в ходе операции по задержанию Атамбаева пострадали несколько десятков человек, а один спецназовец умер от ран.

Теги: атамбаев, киргизия



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