В мэрии рассказали, какие дворы Екатеринбурга благоустроят в 2023 году

В Екатеринбурге на 2023 год запланировано благоустройство сразу 10 дворов. Постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, соответствующих субсидий из муниципального бюджета подписал глава города Алексей Орлов.

Преображение дворовых участков проводится в рамках нацпроекта "Жилья и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы". В этом году на их реализацию предусмотрено 11 млн 161 тыс. рублей из муниципального бюджета - эти средства пойдут на на возмещение части затрат управляющим компаниям. Всего же на благоустройство будет потрачено свыше 140 млн рублей.

В списке дворов в этом году территории на улицах Тагильская, 23, Фрунзе, 76а, Амундсена, 64, Амундсена, 68, Малышева, 84, 22 Партcъезда, 12, 14, Фестивальная, 27, 29, 29а, 40-летия Октября, 9, Селькоровская, 38, 40 и переулок Коллективный, 11, 13, 15.

На участках планируют отремонтировать детские игровые площадки, обустроить площадки для отдыха взрослых, восстановить газоны и цветники, отремонтировать хозяйственные и контейнерные площадки, установить ограждения и заасфальтировать проезды и тротуары.

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко напомнил, что именно инициатива жителей является решающей при составлении плана на благоустройство. Для этого жильцам необходимо провести общее собрание собственников жилья, утвердить дизайн-проект, виды и объемы работ, их стоимость и процент софинансирования от дома. Подрядчиков также выбирают УК или ТСЖ, в то время как контроль за качеством и сроками берут на себя общественные комиссии и Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга.

Всего с 2018 года, когда программа только стала реализоваться в Екатеринбурге, в ее рамках было благоустроено 167 дворов.