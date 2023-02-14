14 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: www.lukoil.ru

Володин поручил обратиться в Генпрокуратуру по заводу "Лукойла", якобы поставляющему топливо Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности ГД отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо Украине.

"Просьба комитету по безопасности (ГД) безотлагательно направить запрос в генпрокуратуру и минэнерго, а затем огласить ответ на заседании Государственной Думы", - цитирует Володина РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл" в Бургасе перерабатывал российскую нефть и через цепочку посредников поставлял топливо и нефтепродукты ВСУ, что позволило в самый ответственный момент обеспечить им успех в боях, состоявшихся в 2022 году на Харьковском направлении. Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике решили изучить данную информацию. Сама компания опровергла заявления о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии.

Теги: володин, лукойл, завод, украина



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