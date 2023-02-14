14 Февраля 2023
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Фото: sev.gov.ru

Глава Севастополя предложил вместо валентинок любимым отправлять письма солдатам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возмутился тем, что "и эфир на тв и соцсети, по всей стране сегодня опять "забиты" Днём Святого Валентина" (авторское написание в цитатах здесь и далее сохранено – прим.ред.).

"Этот так называемый "праздник" всегда выглядел фальшиво, а сейчас – особенно, - возмущается Развожаев в своем Telegram-канале. - Неужели многие так и не поняли, что этот "праздник" - навязан западом, индустрией развлечений и потребления ? А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, "как во всем мире". Только вот ничего хорошего в этом "как во всем мире" – нет".

По мнению Развожаева, от празднования Дня влюбленных до переодевания в костюм со свастикой – один шаг. Он напомнил, что у православных есть День Петра и Февроньи – его и надо праздновать.

"Чтобы искоренить тягу к западным "идеалам" из нашей жизни, понадобится конечно еще много лет. Поэтому предлагаю начинать жить в новой парадигме уже сегодня, - пишет Развожаев. - Кому очень хочется отправить в феврале "валентинку", есть предложение вместо этого - написать письмо солдату. Наши защитники улыбнуться и скажут: "спасибо!". Вот это - по-нашему!".

По данным "Википедии", Развожаеву 42 года. Он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета и даже состоял в профкоме студентов. Об оценках чиновника по русскому языку в энциклопедии не сообщается.

Теги: михаил развожаев, губернатор, чиновник, день святого валентина



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