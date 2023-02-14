14 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени планируют провести две акции против роста тарифов на ЖКУ

Тюменские активисты намерены провести митинг против роста цен на ЖКУ, сообщил Накануне.RU организатор мероприятия, общественник Юрий Рябцев.

"Сегодня подали уведомление о проведении митинга. Ответа пока не поступило", - сообщил он.

Проведение акции намечено на конец февраля. Число участников - до 200 человек.

Кроме того, в Тюмени также планируется провести пикет против роста тарифов на 20 человек. Заявка также была подана в администрацию. Он должен пройти в центре города через несколько дней. В мэрии попросили дополнительно сообщить регламент мероприятия и уточнить место.

Теги: ЖКУ, митинг, пикет, Юрий Рябцев



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