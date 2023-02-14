Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых трамвая и отремонтируют 16 километров путей

Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагонов, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Об этом на совещании, посвященном развитию сети электрического транспорта, сообщил губернатор Алексей Текслер.

"Контракт заключен, таким образом, параллельно с обновлением общественного транспорта обеспечиваем загрузку нашей региональной промышленности, вкладываемся в дальнейшее развитие машиностроения в области. Вы знаете, с учетом проекта метротрама поставлена задача, и сегодня Усть-Катавский вагоностроительный завод занимается модернизацией своего предприятия. Фактически речь идет о строительстве новой площадки, где будут собираться новые многосекционные трамвайные вагоны. Обновляя общественный транспорт, мы даем дополнительный импульс развитию нашей промышленности", - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поручил активизировать ремонт трамвайных сетей, в том числе с применением современных технологий для повышения скорости и плавности движения. Модернизация трамвайных путей в городе началась с 2021 года. За это время отремонтировали порядка 12 км пути. Алексей Текслер поручил увеличить объемы ремонта более чем в два раза.

"Этот год у нас должен стать основным в этой части. Потому что мы приобретаем современную технику, и она должна ездить по обновленным путям", - отметил он.

В 2023 году в Челябинске отремонтируют 16 км трамвайных путей. В частности, работы запланированы на Свердловском проспекте - от Блюхера до Труда, на улице Машиностроителей - от Масленникова до Новороссийской, на проспекте Победы - от Кирова до Болейко и от Каслинской до Кирова, на улице Труда - от Красной до Свердловского проспекта, а также узел Победы-Каслинская и др.

"В текущем году впервые в Челябинске во время капитального ремонта (Свердловский проспект) будет произведена сборка рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров. На участке пересечения улиц Труда и Свердловского проспекта в качестве эксперимента укладка в колею трамвайных путей крупноразмерных железобетонных плит с резиновыми уплотнителями. Данное решение позволит автомобилистам плавно переезжать через трамвайные пути. Подрядная организация ведет подготовительную работу и закупает материалы для ремонта", - рассказали в пресс-службе организатора перевозок.

Также Алексей Текслер поручил восстанавливать службу пути, которая будет заниматься ремонтом и эксплуатацией трамвайной инфраструктуры. Ее численность будет 170 человек. "Кроме капитальных ремонтов, необходимо наладить техобслуживание инфраструктуры. И это – задача сотрудников ЧелябГЭТ. Предприятию необходимо развиваться, наращивать компетенции сотрудников. Нужно воссоздать полноценную службу путей на базе ЧелябГЭТ и самостоятельно решать задачи", - отметил глава области.

Областные власти активно занимаются обновлением общественного транспорта в регионе. За 2019-2022 годы в регионе было приобретено 60 трамваев и 299 автобусов. В 2023 году парк общественного транспорта пополнится 74 низкопольными трамваями, 16 автобусами и 168 низкопольными троллейбусами.

"Мы в 2022 году обновили 154 единицы общественного транспорта. В 2023 году мы продолжим работу в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". У нас запланирован 81 автобус в 2022 –2024 гг. В 2023 году у нас будет 15 автобусов большого класса. У нас в целом по большому классу динами неплохая. Это 259 новых автобусов, которые работают сейчас. В этом году мы порядка 50 машин среднего класса планируем закупить с помощью контрактов по регтарифу за счет перевозчиков. Кроме того, в 2023 году у нас должны появиться новые троллейбусы", - рассказал ранее министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов, запланирована реконструкция двух депо, строительство трех подстанций и капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом. В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме презентовали новый троллейбус "Синара 6254 ", который был разработан специально для Челябинска. Больше половины машин будет оснащено оборудованием для увеличенного автономного хода, что позволит продлить маршруты в новых микрорайонах.

На днях компания представила фирменный стиль бренда "Челябинский троллейбус". Значок логотипа повторяет геометрический силуэт лобового стекла троллейбуса "Синара-6254". Изображение в центре знака одновременно напоминает букву "Т" – троллейбус, а также стрелку вверх, что означает движение и развитие. Основной цвет фирменного стиля – красный.

"Нашей целью было сделать так, чтобы у проекта появилось "своё лицо" и чтобы оно имело ассоциации с прогрессом, технологичностью, современным взглядом на городской транспорт как часть комфортной городской среды. Надеюсь, новый фирменный стиль также станет олицетворением возрождения былой славы челябинского троллейбуса, основанной на богатой истории троллейбусного движения в городе", – рассказала руководитель управления по связям с общественностью Холдинга СТМ Екатерина Годлевская.

Еще один крупный проект, который реализуется в Челябинске по инициативе Алексея Текслера – строительство метротрамвая. В конце декабря 2021 года губернатор утвердил перечень мероприятий по реализации проекта. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. Выделение инфраструктурного бюджетного кредита региону в размере 73 млрд рублей в августе прошлого года одобрил Минстрой РФ.

В настоящий момент уже подписан договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая с компанией "Моспроект-3". Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей. Кроме того, запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. Планируется, что эти вагоны будут производиться на УКВЗ.

"Мы делаем все, чтобы наш Усть-Катавский вагоностроительный завод поучаствовал в этом проекте и поставил нам метротрамвайные вагоны. Планируем в 2023 году уже формировать закупку, чтобы 2024 год был для того, чтобы такие трамвайные вагоны были произведены и поставлены нам к 2025 году в полном составе", - отметил Алексей Нечаев.