14 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

60% уехавших россиян вернулись - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что "с момента отъезда" в страну вернулось более 60% уехавших россиян. Они, якобы, продолжили работать на своих предприятиях. Он не уточнил, откуда у него такие данные и о каком все же периоде идет речь – начиная с 24 февраля, с 21 сентября или еще с какой-то даты. Председатель нижней палаты также не уточнил, идет ли речь только об айтишниках, о которых он начал говорить, или о всех уехавших.

"Давайте создавать условия для тех, кто будет оставаться в стране. А вот в этом вопросе нам надо начинать со школы развивать IT-направление, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране. И не считать, сколько там уехало. Те, кто уехали, свой выбор сделали. У нас, кстати, за время с момента отъезда, более 60% вернулось и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", - заявил Володин на заседании Госдумы.

Он также заявил, что уехавших склоняют к предательству. "Мы там сталкиваемся с чем? Там их начинают вербовать, заставлять, убежать, чтобы они против страны выступили. Здесь уже выбор: предаст – значит, сделает выбор, с которым ему стыдно жить будет, тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернется обратно – пожалуйста, есть возможность работать", - добавил спикер палаты.

Теги: вячеслав володин, россияне, уехавшие, айтишники



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