Депутат Госдумы помог выбить деньги для уральских солдат-контрактников

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог уральским солдатам-контрактникам получить положенные им деньги.

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Как сообщил сегодня депутат у себя в Telegram-канале, еще в прошлом году к нему обратился контрактник из Камышлова с просьбой решить проблему. По словам бойца, ему и его товарищам длительное время не выплачивали довольствие – как минимум с октября по декабрь.

"У кого-то было вообще "по нулям", другие получили около 10 тысяч рублей. Так как их воинская часть дислоцировалась на юге России, то обратился в военную прокуратуру ЮВО. Проверка выяснила, что причины происходящего нам, увы, хорошо знакомы: ответственные лица несвоевременно оформили приказы о зачислении в часть, также несвоевременно вносилась информация в систему "Алушта", - рассказал Иванов.

По его данным, в итоге бойцам выплатили часть средств из расчета от 40 до 90 тысяч рублей за месяц.

"Очевидно, что это не все. Проверка продолжается", - добавил депутат.

Напомним, на прошлой неделе Максим Иванов сообщил, что мобилизованным свердловчанам, не получившим выплаты за первые недели службы в осенние месяцы, наконец начали выплачивать долги.