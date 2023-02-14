Депутат Госдумы помог выбить деньги для уральских солдат-контрактников

14 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: телеграм-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы помог выбить деньги для уральских солдат-контрактников

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог уральским солдатам-контрактникам получить положенные им деньги.
Читайте также:

Как сообщил сегодня депутат у себя в Telegram-канале, еще в прошлом году к нему обратился контрактник из Камышлова с просьбой решить проблему. По словам бойца, ему и его товарищам длительное время не выплачивали довольствие – как минимум с октября по декабрь.

"У кого-то было вообще "по нулям", другие получили около 10 тысяч рублей. Так как их воинская часть дислоцировалась на юге России, то обратился в военную прокуратуру ЮВО. Проверка выяснила, что причины происходящего нам, увы, хорошо знакомы: ответственные лица несвоевременно оформили приказы о зачислении в часть, также несвоевременно вносилась информация в систему "Алушта", - рассказал Иванов.

По его данным, в итоге бойцам выплатили часть средств из расчета от 40 до 90 тысяч рублей за месяц.

"Очевидно, что это не все. Проверка продолжается", - добавил депутат.

Напомним, на прошлой неделе Максим Иванов сообщил, что мобилизованным свердловчанам, не получившим выплаты за первые недели службы в осенние месяцы, наконец начали выплачивать долги.

Теги: бойцы, контрактники, деньги, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети