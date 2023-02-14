Россию включили в "серый список" налоговых юрисдикций

Совет Евросоюза сегодня принял решение добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не допускающих сотрудничества для целей налогообложения.

"Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон "тепло поздравила Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай с тем, что они успешно выполнили свои обязательства и могут быть исключены из документа".