14 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Россию включили в "серый список" налоговых юрисдикций

Совет Евросоюза сегодня принял решение добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не допускающих сотрудничества для целей налогообложения.

"Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон "тепло поздравила Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай с тем, что они успешно выполнили свои обязательства и могут быть исключены из документа".

Теги: Совет Евросоюза, налогооблажение, Россия



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