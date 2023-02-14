Пушилин заявил об ожесточенных боях в Парасковиевке вблизи Артемовска

Ожесточенные бои ведутся в районе Парасковиевки, расположенной на северных подступах к Артемовску (украинское название Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске.

Ранее Пушилин сообщил, что единственной дорогой, по которой идет снабжение украинской группировки в Артемовске, остается трасса на Часов Яр.

12 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Артемовском. По данным СМИ, город окружен с трех сторон.