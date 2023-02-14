14 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Phil Noble

Лиз Трасс вменили расточительство во время работы в МИД, - Guardian

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании обвинила бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс в избыточных тратах бюджетных средств на личные нужды в период работы главой МИД Соединенного Королевства в 2021-22 гг.
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Траты внешнеполитического ведомства на рестораны, бары, отели и развлекательные мероприятия, оплачиваемые с правительственных кредитных карт, резко выросли в период нахождения Трасс во главе Форин оффиса по сравнению с ее предшественником Домиником Раабом, сообщает The Guardian (информацию приводит ТАСС).

"История неуважения Лиз Трасс к средствам налогоплательщиков и безрассудные траты должны были стать тревожным звонком, но вместо этого Консервативная партия избрала ее своим лидером", - цитирует издание замруководителя Лейбористской партии Анджелу Рэйнер.

На этом фоне лейбористы выступили за создание нового регулятора, который бы следил за использованием чиновниками правительственных кредитных карт, которые позволяют им оплачивать товары на сумму до £20 тыс. ($24,4 тыс.). В свою очередь, на Даунинг-стрит указали, что наличие подобных карт позволяет сократить транзакционные издержки и, следовательно, государственные расходы. Одним из примеров расточительного расходования средств британским МИД при Трасс служит ужин в Джакарте в ноябре 2021 г.: тогда руководитель Форин оффиса вместе со своими подчиненными за два приема пищи в столице Индонезии заплатила £1,4 тыс. ($1,7 тыс.).

В общей сложности расходы МИД Великобритании по правительственным картам за почти год нахождения Трасс во главе ведомства (15 сентября 2021 – 6 сентября 2022 гг.) превысили £30 млн ($36,5 млн), что на 50% больше, чем за аналогичный период при Раабе.

Теги: Лиз Трасс, МИД Великобритании, деньги, траты



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