В Екатеринбурге дефицит водителей общественного транспорта составил 30%

Некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%. Об этом заявил председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

По его словам, проблема действительно существует, и сейчас город пытается ее решить путем Ярмарки вакансий. Мэрия уже договорилась об участии с местным Центром занятости.

На сегодняшний день в уральской столице за перевозку горожан отвечает два муниципальных и семь коммерческих перевозчиков, на счету которых 1 тыс. 63 автобуса, 331 трамвай, 159 троллейбусов и 70 вагонов метро.

Напомним, что с 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте поднимется на 1 рубль и составит 33 рубля. Полученные средства будут направлены на повышение зарплат водительского состава и кондукторов, а также закупку нового транспорта.