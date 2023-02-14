14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге дефицит водителей общественного транспорта составил 30%

Некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%. Об этом заявил председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

По его словам, проблема действительно существует, и сейчас город пытается ее решить путем Ярмарки вакансий. Мэрия уже договорилась об участии с местным Центром занятости.

На сегодняшний день в уральской столице за перевозку горожан отвечает два муниципальных и семь коммерческих перевозчиков, на счету которых 1 тыс. 63 автобуса, 331 трамвай, 159 троллейбусов и 70 вагонов метро.

Напомним, что с 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте поднимется на 1 рубль и составит 33 рубля. Полученные средства будут направлены на повышение зарплат водительского состава и кондукторов, а также закупку нового транспорта.

Теги: Екатеринбург, общественный транспорт, водитель, дефицит



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