В Пензе троих мужчин и подростка подозревают в диверсионных поджогах на ж/д

В Пензенской области трое мужчин и 16-летний подросток стали фигурантами дела о диверсии. По версии следствия, они совершали поджоги на железной дороге за деньги. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) было возбуждено еще в декабре. Затем его передали в СКР, а статью переквалифицировали на более тяжкую.

Источник РБК сообщает, что среди фигурантов есть студент местного университета архитектуры и строительства. Все фигуранты являются жителями региона.

Следствие считает, что в декабре мужчины подожгли релейный шкаф светофора на одном из перегонов в черте города, на следующей день они подожгли оборудовании контактной сети станции Пенза-2.

Инструкции и вознаграждение фигуранты, якобы, получили от пользователя Telegram с ником StarTony. "Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы его не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога", - говорит источник.

Один из подследственных предположил, что заказ мог поступить с территории Украины.

За поджоги мужчины получили 40 тыс. руб. Сейчас они в СИЗО, подросток – под наблюдением дома.